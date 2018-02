Calci e pugni ai tifosi in transito da Villa, Daspo di 5 anni per supporter dell’Acireale

Cinque anni di Daspo: è costata cara la sua intemperanza ad un tifoso catanese 39enne.

L’uomo era al seguito della squadra di calcio dell’ASD Acireale e, nel pomeriggio del 21 gennaio scorso, dopo l’incontro con il Roccella Jonica, insieme ad altri e mentre si trovava nei pressi degli imbarcaderi di Villa San Giovanni, si sarebbe reso responsabile di violente aggressioni con calci, pugni, bastoni in legno e spranghe in ferro, nei confronti del Presidente e di un gruppo di supporters del Gela Calcio che, a loro volta, stavano rientrando in Sicilia dopo una partita nel Vibonese.

Il provvedimento a carico del 39enne, a cui ora è fatto divieto di partecipare agli eventi sportivi, è stato emanato il 9 febbraio scorso dal questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi.