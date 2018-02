Beccato con 150 chili di bianchetto, scattano le multe per 17 mila euro

Centocinquanta chili di bianchetto sequestrati e multe per ben 17 mila euro. È questo l’esito dei controlli eseguiti lungo le strade dello jonio cosentino in un servizio congiunto della Polizia Stradale e della Guardia Costiera.

In particolare, sulla Statale 106, in Contrada Torricella di Corigliano Calabro, è stato scoperto l’ingente carico del novellame di sarda che era trasportato in un furgone da due cittadini rossanesi.

Sull’automezzo 43 cassette di polistirolo contenenti il novellame pronto per essere immesso, illegalmente, nella filiera commerciale della pesca e che, venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre duemila euro.

Il tutto, come dicevamo, è stato sequestrato e poi distrutto dato che i veterinari dell’Asp lo hanno giudicato come non idoneo al consumo umano.

Per il conducente dell’automezzo è scattata invece una multa salata, da ben 12 mila euro per la detenzione, il trasporto, la commercializzazione e la somministrazione degli esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima consentita.

L’autista, inoltre, era anche alla guida senza patente, che gli era stata revocata: pertanto gli toccherà pagare un’altra sanzione da 5 mila euro mentre il veicolo è stato fermato amministrativamente per tre mesi.