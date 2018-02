Controlli settimanali a Crotone: un arresto e due denunce

Arriva puntuale il consueto bilancio delle attività settimanali svolte dagli agenti della polizia di Crotone, nell’ambito dell’ormai noto piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”, e messe in campo sotto le direttive del Questore Claudio Sanfilippo, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Nel complesso, gli agenti hanno così arrestato una persona; denunciate altre due; controllato tre soggetti sottoposti a misure di sicurezza; identificati altri 259, di cui 36 extracomunitari; verificati, anche con il sistema “Mercurio” oltre 2400 veicoli elevando ben 26 multe.

Sono state inoltre effettuate una decina di perquisizioni; due sequestri tra amministrativi e penali e otto controlli amministrativi.

NEL DETTAGLIO

Nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, la Squadra Volanti ha ritrovato e sequestrato, a carico di ignoti, un involucro contenente 1,2 grammi di cocaina. Nella mattinata successiva sono stati invece scoperti altri 8 involucri della stessa sostanza, in particolare un totale di 7 grammi.

Lunedì scorso, invece, la Divisione di Polizia Anticrimine ha denunciato in stato di libertà un 59enne, G.F., di Isola Capo Rizzuto, attualmente detenuto nella casa circondariale di Viterbo. L’uomo non avrebbe rispettato l’ordine di deposito della cauzione nel termine fissato dal Tribunale e relativo all’applicazione della Sorveglianza Speciale per tre anni.

Nelle prime ore del 20 febbraio, la Squadra Mobile ha invece arrestato un 28enne nato a Catanzaro, F.M., eseguendo a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo. Il giovane – che è stato portato nella casa circondariale di Crotone - è indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, fatti che sarebbero stati commessi dal 2009.

Nella stessa giornata, personale della Volanti ha segnalato al Prefetto un crotonese di 33 anni quale assuntore di stupefacente: è stato trovato con poco meno di mezzo grammo di cocaina.

Sempre martedì 20, poi, è stato notificata ad un uomo, G.M., la misura dell’allontanamento della casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nella nottata tra il 22 ed il 23 febbraio scorsi, infine, deferito un 25enne crotonese, L.S., che si è rifiutato di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico.