Maltempo a Crotone. Resta l’allerta ma sabato scuole aperte

Si continua a monitorare la situazione meteo nella città di Crotone dove il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile resta ancora riunito in sede permanente per seguire ora per ora lo sviluppo della situazione.

Allo stato, fanno sapere dall’Ente, non ci sono condizioni tali da decidere la chiusura delle scuole. I tecnici comunali, gli uomini del Comando Vigili Urbani, gli operai comunali sono comunque in reperibilità permanente e per tutta la notte. Viene infine raccomanda la massima collaborazione e soprattutto prudenza, in particolar modo in prossimità di fiumi, torrenti, corsi d'acqua e sottopassi.