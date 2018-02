Presentato “Risparmio alla pari”: il libro della giornalista Stefania Tamburello

Dall'apertura di un conto corrente e della scelta del contratto più adatto, all'utilizzo ragionato delle carte di credito e di debito, dei bonifici; oppure dalle attenzioni necessarie per richiedere un fido o un prestito, al mutuo e alla cessione del quinto dello stipendio e ancora dalle precauzioni per tutelarsi da furti e truffe, alla prudenza nell'investire; dalle ipotesi di trasferimento, alle modalità del reclamo per finire al ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Sono questi gli argomenti affrontati ieri presso una nota filiale di credito di Catanzaro per la presentazione del libro “Risparmio alla pari” scritto dalla giornalista Stefania Tamburello.

Alla presentazione sono intervenuti, insieme con l’autrice del libro, Paola Ansuini, Responsabile della Comunicazione della Banca d’Italia; Roberta Nanula, Titolare della Divisione Educazione Finanziaria della Banca d’Italia; Sergio Magarelli, Direttore della Filiale di Catanzaro e Giuseppe Soluri, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria.

L’evento ha visto la partecipazione delle maggiori Autorità ed Istituzioni locali, dei rappresentanti della Magistratura, delle Associazioni dei Consumatori e degli Ordini Professionali, degli operatori del mondo economico e bancario, dei rappresentanti del mondo della scuola e di tanti clienti delle banche.