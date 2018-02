Kite surf. Sveva Sanseverino è la giovane promessa calabrese

La sedicenne Sveva Sanseverino di Marcellinara, è a Dakhla, nel sud del Marocco, per partecipare alle regate di qualificazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018.

Il suo debutto nella disciplina sportiva del kitesurf lo fa all’età di 10 anni iscrivendosi al Circolo Sportivo Hlb di Gizzeria. Pur vivendo a Napoli, dove frequenta il terzo liceo scientifico presso il “Liceo Mercalli”, Sveva e la sua famiglia sono fortemente legati alla nostra terra.

La giovane sportiva è impegnata al momento nelle regate di Ttr (Twin Tip Racing) gare di velocità dove tecnica, tattica e resistenza sono fondamentali. Inoltre il Ttr è stata scelta come disciplina ai prossimi giochi olimpici giovanili in Brasile. Sveva con il suo attuale ottavo posto, nelle classifiche del Ranking Mondiale di Ttr, è certamente una promessa italiana in questo genere di competizioni sportive.

Nel 2017 ha partecipato alle regate del campionato italiano di Ttr; a luglio dello stesso anno le regate del campionato europeo, svoltesi a Gizzeria, e poi con la squadra italiana, nel mese di dicembre, partecipa al Campionato Mondiale svoltosi a Barra Grande in Brasile.