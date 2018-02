Protezione civile: convocato il Comitato Operativo per maltempo

In previsione dell’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia, che determinerà condizioni meteo avverse sulle regioni italiane dalla giornata di domenica e almeno per tutta la prima metà della prossima settimana, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 09:00, il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, via Vitorchiano n. 4.

L’incontro sarà finalizzato a fornire un quadro della situazione meteorologica attesa – caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature, straordinario rispetto alla media stagionale – e a verificare l’attivazione preventiva delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.