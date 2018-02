È rimasta ferita una neonata che viaggiava a bordo di un’auto che alcune ore fa - per circostanze ancora non chiare - è uscita fuori strada per poi finire ribaltata.

L’incidente è avvenuto su viale De Filippis a Catanzaro; sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem e i Vigili del fuoco, intanto si indaga sulla dinamica del sinistro.