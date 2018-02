Crotone. Bara e carro funebre per l’aeroporto, celebrato il funerale dello scalo

Un vero e proprio funerale celebrato con tutti i crismi: bara e carro funebre, corona floreale e manifesti a lutto.

A metterlo in scena stamani, intorno alle 10,30 del mattino, Nando Amoruso, presidente del comitato Vita, che da anni si batte per la viabilità ed in particolare la strada statale 106.

Abito talare indosso, e tutto il resto a contorno, Amoruso voluto celebrare dunque e “metaforicamente” le esequie l’aeroporto di Crotone, morto, a suo dire, per il disinteresse della politica locale e non solo.

Il presidente di Vita non è stato tenero nella sua “omelia” con chi, finora, ha governato il territorio evidenziando anche i suoi sforzi per portare all’attenzione generale e delle istituzioni la mobilità del territorio e per romperne l’isolamento. Assai scarna la partecipazione dei cittadini, mentre è da registrare l’assenza proprio delle istituzioni.