Moglie incinta schiaffeggiata e aggredita. Vietato al marito di avvicinarla

Non si sarebbe fatto scrupolo nemmeno del fatto che la moglie fosse incinta: le aggressioni, tanto fisiche che psicologiche, fatte di schiaffi, spintonanti e maltrattamenti, sarebbero state diverse contro la donna, una 31enne, e avvenute anche davanti ai tre figli ancora minorenni.

Un’altra storia di violenza che stamani ha portato gli agenti del commissariato di Palmi a notificare ad un 34enne del posto, un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo era arrivato addirittura al punto di vietarle per un lunghissimo periodo di tempo di frequentare la madre e perfino di uscire di casa. In più di un’occasione, la moglie sarebbe stata minacciata dal marito, anche in modo grave.

L’attività degli investigatori della Polizia avrebbe consentito di raccogliere degli indizi sufficienti affinché l’Autorità Giudiziaria potesse emettere il provvedimento che, di fatto, gli vieta di avvicinarsi ai posti solitamente frequentati dalla ex-moglie: se non lo rispettasse rischierebbe l’immediato arresto.

Gli agenti che stanno curando questo delicato e particolare intervento, hanno assicurato alla vittima tutte le tutele ed informazioni necessarie per salvaguardare se stessa ed i figli.