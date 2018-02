Droga: 31enne arrestato a Cosenza per spaccio di marijuana

La Polizia di Stato di Cosenza ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C.M. di anni 31.

Ieri sera, una perquisizione domiciliare a carico dell’arrestato, ha permesso di trovare e sequestrare: 4 contenitori di plastica, contenenti marijuana essiccata e suddivisa in diverse dosi per un totale di quasi 350 grammi; un bilancino di precisione, perfettamente funzionante; una calcolatrice; banconote per un totale di 650 euro; 2 trancia erba e 44 ritagli di buste di plastica utilizzati per il confezionamento della droga.

Al momento della perquisizione all’interno dell’abitazione erano presenti altre tre persone tutte intente a consumare la sostanza stupefacente.

C.M. si trova agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G.