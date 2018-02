Pasticceria e Cake Design. Un crotonese ai Campionati Fipgc

Roberto Sasso

Si chiama Roberto Sasso ed è originario di Torre Melissa, sarà lui a rappresentare la Calabria ai Campionati Italiani di Pasticceria e Cake Design.

Sasso, Delegato Fipgc Federazione internazionale di Pasticceria Gelateria e Cioccolateria per la provincia di Crotone metterà alla prova il suo talento dal 25 al 28 febbraio di quest’anno presso la Fiera del Tirreno CT di Massa Carrara dove si svolgeranno i Campionati Italiani di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria e i Campionati Italiani di Cake Design organizzati e diretti proprio dalla Fipgc.

I pasticcieri si sfideranno sul terreno dell’alta pasticceria e del cake design. I primi giorni saranno dedicati alla pasticceria con la creazione di un dolce per una delle categorie previste, che sono: Scultura in cioccolato e praline, Scultura in zucchero e dessert al piatto, Scultura in pastigliaggio e torta moderna. Proprio quest’ultima vedrà Roberto il giovane pasticciere calabrese contendersi il primato con i suoi colleghi.

Ogni giorno sarà votato un vincitore per ognuna delle categorie, i tre che risulteranno vincitori assoluti andranno a formare la nazionale italiana pasticceri e avranno l’opportunità di rappresentare l’Italia ai campionati mondiali che si svolgeranno nel 2019. Il quarto giorno la sfida sarà tra i cake designer.