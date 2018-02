Coppa Italia Final Four, Top Volley Lamezia pronta a scalare la Delta Pviro

Sarà la IlvaInox Delta Pviro il primo avversario della Lamezia nell'ambito della Final Four di Coppa Italia che si svolgerà a Porto Viro, in provincia di Rovigo, nei giorni 30 e 31 marzo.

Nonostante il suo cammino netto, 15 vittorie in 15 gare di campionato nel girone C (imbattuta anche in coppa) la squadra allenata da Mario Di Pietro è protagonista di una lotta accesa in vetta alla classifica: Ad appena un punto di distanza, 43 contro 42, segue infatti la Gori Wines Prata di Pordenone. Un ostacolo duro per Spescha e compagni, chiamati a un ulteriore prova di forza per mettere le mani sulla Coppa.

Nell’altra semifinale, sempre in programma venerdì 30 (le finali si giocheranno poi sabato 31 marzo) si sfideranno Saronno e Portomaggiore.

La Pallavolo Saronno guida la classifica nel girone A con 40 punti, 14 vittorie su 16 gare e ben 7 punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici. Tanti i punti di forza della squadra allenata dalla coppia Leidi-Mangiatordi, dall'opposto Cafulli, al palleggiatore fratello d'arte Mattia Coscione, fratello minore del più famoso Manuel.

Unica squadra, tra le partecipanti alla Coppa, ad aver perso la vetta della classifica dopo il giro di boa è la Sa.Ma. Portomaggiore Ferrara, attualmente seconda forza nel girone E con 41 punti, alle spalle della Medea Montalbano di Macerata che guida con 44 che proprio nello scontro diretto dello scorso 17 febbraio ha portato a termine il sorpasso (3-1). Tecnico della formazione ferrarese è una vecchia conoscenza della pallavolo lametina, l'ex coach della Pallavolo Lamezia Guillermo Taborda.