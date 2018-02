Cosenza, l’opinione di Iacucci sui finanziamenti Mibact per il centro storico

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, loda l’iniziativa del Mibact che ha deciso di convogliare 90 milioni di euro per la Città di Cosenza e il suo centro storico, “primo importantissimo atto concreto nei confronti della città bruzia. Sbaglia enormemente chi, invero, ritiene che si tratti solo di annunci infruttuosi. Vi è una determina, uno stanziamento cristallizzato e soprattutto una visione politica ben chiara” - afferma il Presidente.

Iacucci ricorda inoltre come il 28 novembre scorso, proprio il Ministro Franceschini venne a Cosenza per presentare il suo libro al Rendano, passeggiando per il centro storico cosentino e insieme al Vescovo visitò anche il bellissimo Museo Diocesano e prese l’impegno di contribuire fattivamente alla crescita e alla rinascita, anche strutturale, del borgo bruzio.

“I risultati sono evidenti. 90 milioni per Cosenza, inquadrati in finanziamenti, per come ha spiegato bene anche il governatore Mario Oliverio, che hanno visto protagoniste solo quattro città del Sud. Napoli, Taranto, Palermo e la nostra Cosenza. Si potranno utilizzare per gli interventi di recupero e di riqualificazione del centro storico, sviluppando così il contesto di riqualificazione e integrazione con l’area urbana, in stretta sinergia con i principali programmi di investimento che interessano tutto il comprensorio” - ha espresso Iacucci.

“È tempo di lavorare ancora di più, adesso, per risollevare le sorti del centro storico, farlo riemergere con una programmazione seria tale da renderlo vivibile, migliore sotto ogni punto di vista e valorizzato per come merita – ha concluso. La Provincia di Cosenza è pronta a fare la sua parte, ma senza alcuna strumentalizzazione”.