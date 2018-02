Risparmio energetico: la Regione aderisce a “M’illumino di meno”

Domani 23 febbraio anche la Regione Calabria aderirà a “M’illumino di meno” la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar.

Quindi, dalle ore 18 e per tutta la notte le luci esterne della Cittadella regionale saranno spente.

L’iniziativa di domani, che ricade nel giorno del compleanno del Protocollo di Kyoto: il tentativo dell'umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici, è dedicata anche alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi per contribuire al risparmio energetico.

I conduttori di Caterpillar Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati e Marta Zoboli chiedono ai radio ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono proprio indispensabili e di andare a piede “perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo”. Simbolicamente si vuole raggiungere la luna a piedi e per farlo sono necessari 555 milioni di passi.

Per questo motivo il presidente Mario Oliverio, attraverso una missiva inviata a tutti i Dipartimenti, ha chiesto anche ai dipendenti della Regione di partecipare a “M’illumino di meno” evitando l’utilizzo dell’ascensore nell’orario di lavoro.

“Si può fare. A piedi per un giorno per testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità”.