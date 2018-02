Cassano: donna lancia marijuana dal balcone, 3 arresti per spaccio

Blitz antidroga dei Carabinieri di Cassano all’Ionio concluso con l’arresto di tre italiani per spaccio di marijuana.

Dopo averlo pedinato, i militari hanno fermato, lungo la strada provinciale 241, un ragazzo, incensurato, che, dopo essersi consultato con il suo avvocato di fiducia per telefono, ha consegnato una grande busta in plastica, con 156 gr di marijuana, nascosa in un vano appositamente costituito sotto il sedile posteriore sinistro dell’autovettura. Presso l’abitazione del ragazzo, è stato, invece, sequestrato un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura della droga e nascosto dentro una scatola per scarpe.

I Carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa di un’altra persona sospetta. Il giovane, di Castrovillari e con piccoli precedenti giudiziari, con l’evidente scopo di prendere tempo ha detto ai militari che dentro casa c’era il suo pitbull, molto aggressivo e che avrebbe dovuto avvertire la madre, che si trovava sempre all’interno dell’abitazione, per legarlo in una stanza. Nel frattempo una signora è uscita dal balcone dell’abitazione, ed ha cominciato a gettare barattoli in vetro sul terrazzo confinante.

I militari che avevano accerchiato il palazzo, hanno notato il movimento e avvertivano i colleghi che si trovavano davanti la porta, che hanno fatto irruzione all’interno, trovando, un bilancino di precisione per la pesatura della droga ed altro materiale per il confezionamento e, nel balcone confinante, dei barattoli in vetro con diverse dosi di marijuana per un totale di quasi 90 gr e materiale vario per il confezionamento.

Per madre e figlio sono scattate le manette ed entrambi dovranno comparire davanti l’A.G.