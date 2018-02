Precariato. L’Usb annuncia lo sciopero: bus fermi per otto ore

Ua giornata di sciopero verso un management che opprime e divide l'azienda causando così riflessi negativi sul servizio stesso. Bus fermi dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 quindi, è la decisione maturata dai lavoratori Amc che il 26 febbraio ribadiranno la fine dell'ennesima gestione fallimentare.

“Se l'azienda continuerà a non ascoltare le istanze dei propri dipendenti Usb attiverà procedure successive previste in casi del genere. Non ci fermeremo dietro alla loro indifferenza pensando di smontare le lotte", sbottano dalla Sigla.