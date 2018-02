Città unica, Madeo (Aria Nuova): “posizioni chiare sul da farsi”

Francesco Madeo

Durante la conferenza congiunta che ha avuto come protagonisti della giornata i capigruppo consiliari di Corigliano e Rossano si è discusso ancora una volta dell’incertezza che vige sull’istituzione della Città unica della Sibaritide.

"Alla vigilia di un così importante momento per il futuro del territorio e delle popolazioni interessate continui a permanere un’atmosfera di apatia o il più delle volte, peggio ancora, di superficialità”.

Questo il dado tratto da Francesco Madeo, capogruppo del Movimento Aria Nuova che aggiunge “dalla fusione che verrà pretendiamo contenuti, in termini di chiari obiettivi e servizi strategici, e li pretendiamo ora e non poi, senza rinviare alle calende greche. Ne va della credibilità della stessa idea di Città unica e di quanti si sono impegnati per la sua realizzazione. Non è infatti possibile che ancora oggi, anziché soffermarsi su poche ma ben precise questioni, ci si continui ad arrovellare intorno alle chiacchiere, alla burocrazia, al dispendio di tempo ed energie per scrivere o modificare punti di uno statuto”.

"Riteniamo sia invece ineludibile, oggi più che mai, affrontare unitariamente e all’insegna del confronto tematiche non più procrastinabili, quali ad esempio la scadenza del Psa, il futuro dei Por, tutto ciò che attiene all’ambiente pubblico e agli annessi servizi (ad iniziare dalla raccolta differenziata) durante la gestione commissariale ormai alle porte. Sono questi gli argomenti che toccano da vicino le condizioni di vivibilità del territorio da parte dei cittadini, i quali devono essere i veri protagonisti della stagione di radicale cambiamento in atto” - ha proseguito.

“Aria Nuova-Riferimento Popolare non è disponibile ad ulteriori rinvii di simili questioni. La fusione porta con sé grandi interrogativi e necessità di sciogliere dubbi sui predetti strumenti di pianificazione territoriale, sull’intercettazione di finanziamenti pubblici, sulle scelte da assumere in materia ambientale – ha detto Madeo senza alcuna esitazione. Su tutto questo dobbiamo confrontarci e assumere decisioni. Ora e non poi!”