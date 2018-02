Lottizzazione in località Gallizzi, tutti assolti

Assoluzione e dissequestro dei lotti. È questa la decisione del Tribunale di Vibo Valentia che ha assolto gli undici imputati coinvolti nell'inchiesta su contrada "Gallizzi", interessata da una presunta lottizzazione abusiva da svariati milioni di euro.

Le persone coinvolte erano accusate di aver “realizzato sin dall'agosto del 2004 una lottizzazione abusiva a scopo edilizio in zona classificata come agricola, con l'edificazione di fabbricati che hanno comportato la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione dello strumento urbanistico e delle leggi regionali”.

Oltre ai committenti e ai direttori dei lavori, proprietari degli immobili ed architetti, è stato assolto anche l'ex sindaco di Ionadi, centro confinante con Vibo Valentia, Orazio Cordopatri. Parte civile nel procedimento giudiziario il Comune di Vibo Valentia.