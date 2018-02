Incendio nella notte a Borgia, distrutte due auto

Un incendio questa notte ha distrutto due auto parcheggiate in via della Repubblica a Borgia. Il rogo, divampato alle 3.35, ha distrutto una Renault Clio ed una Fiat Seicento e ha parzialmente danneggiato un fuoristrada Nissan Qashqai.

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Girifalco per domare le fiamme ed evitare l'estendersi alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Per fortuna nessuna persona è stata ferita.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da una prima verifica effettuata dai vigili insieme ai carabinieri, non è stato rinvenuto alcun elemento utile per sospettare l'origine dolosa dell'incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.