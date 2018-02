Gioia Tauro, sequestrati 70 chili di novellame di sarda

La Guardia costiera di Gioia Tauro ha sequestrato 70 chilogrammi di novellame di sarda.

È successo in occasione di un controllo alla filiera della pesca. Durante i controlli, effettuati con la collaborazione dell’ufficio Circondariale marittimo di Roccella Jonica e dalla Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro, sono stati sanzionati i trasportatori di prodotti ittici pescati in violazione alla norma in materia di taglia minima consentita per la cattura e, più precisamente, di bianchetto.

Il prodotto sottomisura è stato trovato all’interno di due autovetture, intercettate lungo la strada statale 682 nel tratto che attraversa il Comune di Polistena.

Al termine dei controlli, i militari hanno sequestrato tutto il novellame trasportato, del peso complessivo di circa 70 chilogrammi, procedendo anche a sanzionare le persone alla guida dei due autoveicoli.

Nel corso della stessa attività, è stata sequestrata una rete da traino del tipo “sciabica”, della lunghezza di circa 150 metri, generalmente utilizzata per la pesca illegale del novellame di sarda e ricompresa tra gli attrezzi da il cui utilizzo non è consentito dalle normative in materia.

Il prodotto sequestrato, a seguito di una ispezione effettuata dai veterinari dell’ASP 5 di Palmi, è stato giudicato non idoneo al consumo umano per l’impossibilità di verificarne la provenienza e, quindi, confiscato e distrutto.