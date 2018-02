Piano dei Rifiuti, incontro pubblico alla Cittadella su Accordo Quadro Anci-Conai

Si terrà domani, venerdì 23 febbraio, alle ore 10:30, l’incontro pubblica sull’accordo quadro Anci – Conai. L’evento, promosso dall’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria, si terrà Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro. L’iniziativa, a cui prenderanno parte, tra gli altri, l’Assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, il Presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, il responsabile di Conai, Fabio Costarella, i Presidenti Ato delle cinque Province oltre a numerosi rappresentanti dei Comuni calabresi, è inserita nell’ambito del Progetto Ambiente 3.5.

Durante il convegno è verranno comunicate a tutte le amministrazioni comunali gli aspetti tecnici, economici e procedurali in merito al vigente Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, con gli approfondimenti sui dettagli operativi delle convenzioni che i Comuni, o i soggetti da essi delegati, possono sottoscrivere con i Consorzi di Filiera.

Il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti prevede di colmare entro il 2020 il deficit di raccolta differenziata rispetto alle previsioni di legge, avviando una serie di azioni, dalla prevenzione al finanziamento dei servizi di raccolta. In particolare, il Piano prevede che le amministrazioni locali sottoscrivano preferibilmente in via diretta le Convenzioni con i Consorzi di Filiera in maniera tale da rendere trasparente l’incidenza del sistema incentivante sul costo complessivo dl servizio. Le positive esperienze di collaborazione tra numerosi Comuni calabresi e il Consorzio Nazionale Imballaggi mettono in risalto la necessità di individuare delle forme di supporto agli enti locali volte a massimizzare la possibilità di recuperare quanto più materiale riciclabile possibile.