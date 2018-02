Fermato in aeroporto, nel bagaglio diversi gioielli. Denunciato per ricettazione

Stava per imbarcarsi su un volo che da Reggio Calabria l’avrebbe portato fino a Milano Linate. Il suo atteggiamento, però, ha subito insospettito gli uomini della polizia e della Guardia di finanza in servizio nell’aeroporto Tito Minniti del capoluogo della Stretto che hanno voluto controllarlo meglio.

Aperto il suo bagaglio a mano, infatti, le forze dell’ordine vi hanno trovato numerosi oggetti in oro, orologi, bracciali, collane ed anelli con pietre preziose.

L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione sulla provenienza dei preziosi né aveva con se alcun titolo autorizzativo al trasporto.

Per lui, un 39enne reggino, è così scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione mentre, su disposizione del Pm competente, i preziosi sono stati sequestrati.