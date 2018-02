Crotone, Quintieri: potenziato il personale della Casa circondariale

Dopo una battaglia portata avanti da Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, si è ottenuto un potenziamento del personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Crotone.

Lo fa sapere lo stesso Quintieri dopo una visita effettuata presso l’Istituto Penitenziario di Crotone, autorizzata dal Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione del Ministero della Giustizia Marco Del Gaudio.

Il Radicale, accompagnato da Valentina Moretti, data l’assenza del Direttore Emilia Boccagna e del Comandante di Reparto, Giuseppe La Forgia, è stato accolto dall’Ispettore Francesco Tisci, Vice Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria e dal Capo dell’Area Giuridico Pedagogica Concetta Froio, con i quali dopo un breve colloquio a cui ha preso parte anche il Cappellano Don Stefano Cava, si è recato all’interno della struttura per verificare sia le condizioni di vita dei detenuti che di lavoro del personale. La delegazione è stata accompagnata anche dall’Ispettore Gaetano Megna e dall’Assistente Capo Francesco Caruso.

“Ero stato a visitare il Carcere di Crotone il 4 agosto scorso ed il 12 ottobre” afferma Quintieri aggiungendo che in una relazione inoltrata, tra gli altri, al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo ed al Provveditore Regionale Reggente della Calabria Cinzia Calandrino, aveva rappresentato proprio “la cronica carenza del personale di Polizia Penitenziaria, ritenendolo inadeguato per far fronte alle numerose esigenze di lavoro”.

“Infatti, a Crotone, negli ultimi tempi – aggiunge l’esponente politico - nonostante la presenza media di 120/130 detenuti, il personale del comparto sicurezza risultava essere di 52 unità, con una pianta organica che ne prevedeva sole 33. Per tali ragioni, continua il candidato Deputato, avevo invitato l’Amministrazione a rivedere, con cortese urgenza, l’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria addetto al Reparto di Crotone”.

Successivamente, anche a seguito di alcuni accertamenti, con un Decreto del Capo del Dipartimento del 29 novembre si si è deciso di incrementare la pianta organica di Crotone da 33 unità (1 Commissario, 3 Ispettori, 2 Sovrintendenti e 27 Agenti/Assistenti) ad 85 unità (2 Commissari, 7 Ispettori, 13 Sovrintendenti e 63 Agenti/Assistenti).

“Al momento – sottolinea ancora Quintieri - 9 Poliziotti Penitenziari hanno già preso servizio nell’Istituto, altri 11 arriveranno entro il 28 febbraio ed altri 20 entro il 20 marzo, a conclusione delle assegnazioni del 171 e 172 corso. Anche il Commissario Capo La Forgia, prima distaccato al Reparto di Frosinone e poi mandato in missione a quello di Cosenza, rientrerà stabilmente in servizio a Crotone”.

“Inoltre - conclude Quintieri - nell’Istituto di Località Passovecchio, oltre alle numerose unità di Polizia Penitenziaria, è stato pure assegnato, in pianta stabile, un Funzionario Contabile nonché un altro Funzionario Giuridico Pedagogico”.

Al termine della visita alla Casa Circondariale, gli esponenti radicali hanno incontrato alcuni Consiglieri ed Assessori del Comune di Crotone, ai quali hanno chiesto l’istituzione del Garante dei Diritti dei Detenuti nonché l’avvio di una collaborazione con la Direzione dell’Istituto per la stipula di una convenzione finalizzata all’assegnazione di alcuni detenuti a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso l’ente.

Dopo il Carcere di Crotone, Quintieri proseguirà le visite negli Istituti Penitenziari di Catanzaro (22), Castrovillari (23), Paola (24) e Cosenza (28).