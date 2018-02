Rendano, ad aprile gran debutto della cantante israeliana Noa

È giunta alla sua trentaduesima edizione “Fatti di Musica”, il festival del miglior live d’autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna. Il concerto di Noa con il chitarrista Gil Dor Gadi Seri alle percussioni e Adam Ben Ezra al contrabasso si aprirà al Teatro Rendano il prossimo 6 aprile.

Alla star israeliana sarà consegnato un riconoscimento realizzato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, che diventerà il simbolo del nuovo progetto speciale che unisce grande musica e impegno sociale, condiviso dall’assessore comunale alla Comunicazione Rosaria Succurro.

“Per Cosenza – afferma l’assessore - è una conferma nello scenario dei grandi eventi, con un progetto che vuole mettere in risalto la capacità della musica e dell’arte di veicolare messaggi di pace, di amore e di rispetto per la dignità di ogni uomo. Noa, oltre ad essere una cantante unica al mondo – ha concluso la Succurro - è una donna eccezionale che ha saputo rendersi messaggera del dialogo di pace tra Israele e i Paesi Arabi e portavoce universale del tema del rispetto dei diritti umani e, in particolare, delle donne”.

Sarà il primo di tre concerti italiani, dopo la sua esibizione dei giorni scorsi al Quirinale invitata dal Presidente Mattarella in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria.

In ricordo delle vittime dell'Olocausto, Noa (Achinoam Nini) ha emozionato tutti eseguendo due tra i suoi brani più noti: "Little Star", in cui tocca il tema della Shoah e la celebre "La vita è bella”.

Attualmente impegnata in un tour mondiale, Noa arriverà a Cosenza da due tappe in Francia (Cannes e Istres). Dopo la parentesi italiana, il tour proseguirà a Taiwan.

“Il concerto di Noa – ha sottolineato Ruggero Pegna – è uno dei più belli del panorama mondiale, per la sua voce, per l’atmosfera speciale che sa creare e per la bravura dei suoi musicisti. Circa due ore di concerto con una scaletta che spazia nella sua ricca discografia, con brani in varie lingue e suoni stupefacenti, regalando emozioni uniche. L’Ave Maria conclusiva di ogni suo concerto è una perla impareggiabile che lascia il pubblico senza fiato!”

Tra i suoi successi discografici anche un album dedicato alla grande canzone napoletana, da “Era de maggio” a “Torna a Surriento”, l’hit “Beautiful that way”, sulla colonna sonora de “la vita è bella” di Benigni e l’ultimo “Love Medicine”, al quale hanno collaborato altre stelle mondiali come Pat Metheny, Joaquin Sabina e Gilberto Gil.