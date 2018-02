Comitato Aeroporto scende in piazza per l’ennesima manifestazione

“Si assiste inermi alla desertificazione sociale ed economica della provincia di Crotone, privata negli ultimi decenni di tutti quegli elementi che nell’ultimo secolo l’avevano resa una città importante del meridione! A Crotone e nell’intera provincia è stato negato ogni tipo di trasporto pubblico, siamo indietro di due secoli. Questo risultato è dovuto a scelte scellerate, silenzi, incapacità di gestire la cosa pubblica per il bene di tutti”.

È per questo che il Comitato Aeroporto Crotone scenderà in piazza per manifestare contro questo isolamento per manifestare a favore di un trasporto pubblico efficiente per il rispetto dignitoso di tutti noi. Con l’iniziativa Smobilitiamoci che si terrà alle 10:00 del 24 febbraio.