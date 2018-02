Lamezia, intercettata busta con proiettile: era diretta a candidato M5S Calabria

Giuseppe D'Ippolito, al centro insieme a Grillo e Di Maio

Una busta con un proiettile a pallettoni avvolto in un facsimile di scheda elettorale di Giuseppe d'Ippolito, candidato del Movimento 5 stelle alla Camera nel collegio uninominale di Catanzaro, è stata intercettata questa mattina nel centro meccanografico postale di Lamezia Terme.

All'interno della busta è stato inoltre ritrovato un messaggio intimidatorio: "mo' vidi mo a funisci".

Lo rende noto lo stesso D'Ippolito, avvocato e docente universitario, che stamani è stato informato del fatto dai Carabinieri di Lamezia Terme. Per D'Ippolito è stata disposta una tutela per la propria abitazione e per lo studio legale. Per lo stesso verrà proposta alla Prefettura di Catanzaro l'ulteriore misura della tutela personale.