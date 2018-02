Internazionalizzione e fiere, la Camera di commercio stanzia 300mila euro

Trecentomila euro sono stati stanziati dalla Camera di Commercio di Cosenza per la concessione di contributi a favore di imprese o reti di imprese costituite per la partecipazione a fiere che si svolgono sul territorio italiano nel 2018. Il Bando è a sportello pertanto le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle 9 del 26 febbraio 2018 e fino al 30 novembre 2018 salvo proroghe.

Sono risorse destinate tendendo conto delle politiche regionali per l’internazionalizzazione ed al fine di favorire i processi di conoscenza dei mercati italiani all’estero e di incentivare i processi di internazionalizzazione. Il contributo dell’ente camerale è pari al 50% della spese sostenute ed è calcolato sulla base degli importi dei documenti di spesa presentati al netto dell’IVA, nel limite massimo di 3mila euro per ogni fiera (per un massimo di due fiere nell'anno 2018).