Alternanza scuola-lavoro, studenti si incontrano per parlare di comunicazione

Il Movimento cosentino di Giornalisti d'Azione, che sta svolgendo un progetto di alternanza scuola-lavoro, ha permesso questa mattina a Palazzo dei Bruzi, un incontro tra gli studenti di due Licei, lo Scientifico “Fermi” di Cosenza e il “Metastasio” di Scalea, con l'assessore alla Comunicazione e Turismo Rosaria Succurro, l'assessore alla Scuola Matilde Spadafora Lanzino, la Dirigente dello Staff Stampa Elena Scrivano.

I ragazzi erano accompagnati dalle insegnanti Valeria Vaccaro e Simona Serra per il “Fermi”, Tania Paolino e Maria Rosaria Di Deco per il “Metastasio” mentre i rappresentanti di giornalisti d’azione erano la giornalista Mafalda Meduri ed il fotografo Francesco Greco.

Assessori e dirigente hanno avuto modo di illustrare le molteplici modalità attraverso le quali oggi si fa comunicazione: dai tradizionali comunicati stampa ai portali web e ai social, dalle conferenze stampa al marketing territoriale, da un bus turistico ad un manifesto murale e così via.

Le esponenti dell’amministrazione hanno parlato delle esperienze in proposito, sia già maturate che in essere, in particolare nell'ambito della comunicazione e nel settore turistico, quest'ultimo rivelatosi ultimamente di traino per molte altre attività produttive sul territorio. “Nella consapevolezza - è stato sottolineato- che c'è la necessità anche per l'istituzione di un collegamento sempre più stretto tra esperienza e nuove risorse, soprattutto umane”.

L'incontro si è concluso con la consegna di due gagliardetti alle scuole e di una targa a Mafalda Meduri, con il rinnovato e convinto impegno del Comune ad aprire sempre di più le proprie porte alle nuove generazioni, come del resto nel programma del Sindaco Occhiuto - oggi assente perché fuori sede - e dell'intera Amministrazione che, sia nelle decisioni che nelle realizzazioni, ai giovani guarda come agli interlocutori cui prestare maggiore attenzione.