Scaricava gli escrementi di un allevamento in un pozzetto comunale. Denunciato

Scaricava abusivamente gli escrementi del proprio allevamento bovino in un pozzetto comunale destinato alla raccolta delle acque piovane.

Per questo un allevatore di Ricadi è stato denunciato dai carabinieri forestali di Spilinga e Vibo Valentia per aver smaltito nel suolo e nel sottosuolo, illecitamente, rifiuti speciali costituiti da reflui zootecnici.

I militari, durante un controllo effettuato in un’azienda per la produzione del latte in località Frecce-Monte Poro, hanno scoperto che il titolare sversava le deiezioni liquide prodotte da un allevamento nel pozzetto, queste finivano poi, attraverso il torrente Ruffa, nel mare di Capo Vaticano, nel comune di Ricadi.

I rifiuti venivano stoccati all'interno di una platea in cemento armato collegata, per caduta, ad una vasca, necessaria alla raccolta delle deiezioni liquide. Per lo svuotamento della vasca era stato posizionato un tubo di plastica.

Il responsabile azionava manualmente una saracinesca permettendo così lo svuotamento dei liquami nel pozzetto comunale. I Carabinieri Forestali hanno sequestrato sia la platea che la vasca in cemento armato, denunciando il proprietario dell'allevamento.