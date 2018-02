Agrinsieme, Podella coordinatore. Cciaa Crotone: riconosciuto il suo lavoro

Nicodemo Podella

“A Nicodemo Podella vanno le nostre congratulazioni per la nuova elezione a coordinatore di Agrinsieme Calabri" - sono queste le parole del Presidente dell’Ente camerale di Crotone, Alfio Pugliese.

“Tale nomina - aggiunge Pugliese - che segue la recente rielezione alla Presidenza della Cia Calabria, è il riconoscimento per l’impegno con cui Podella ha svolto in questi anni la sua attività di promozione del settore agricolo. Agrinsieme rappresenta una grande forza di coordinamento delle associazioni agricole ed un eccellente esempio di come facendo sistema si possano garantire risultati importanti per il territorio”

Compiaciuto per la nomina, il presidente della Cccia si dice certo "che con l’usuale dedizione", Podella affronterà le prossime sfide del settore agricolo calabrese: competitività, internazionalizzazione e rafforzamento della cooperazione.