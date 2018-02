Escavatore si ribalta e precipita in un burrone, grave un operaio

Stava lavorando, per conto di un’impresa boschiva, alla realizzazione una pista all'interno della zona boscata di Colle Castagna, a Sorbo San Basile, sulla Sila Catanzarese, quando all’improvviso l'escavatore si è ribaltato precipitando poi in un burrone.

Brutta avventura per un operaio 54enne, G.D., che era alla guida del mezzo meccanico, e che è rimasto gravemente ferito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di stamani e sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede di Catanzaro insieme ai colleghi specialisti del Nucleo SAF.

Difficoltoso il recupero del ferito: i soccorritori hanno infatti dovuto agire su un terreno impervio e in condizioni meteorologiche piuttosto difficili, riuscendo comunque a raggiungere l'infortunato, ritrovato in condizioni gravi ma ancora in vita.

L’uomo è stato recuperato e trasportato fino al luogo dove attendeva un’ambulanza. Affidato al personale sanitario suem118 l’operaio è stato poi trasportato in ospedale dove le sue condizioni sono state giudicate gravissime avendo riportato numerose ferite.

In via precauzionale era stato attivato anche il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco, il cui intervento non è stato però più necessario.