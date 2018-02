Solidarietà e cultura digitale, accordo tra Aidr e Fare Calabria

Mauro Nicastri, Luigi Salsini

Un accordo di collaborazione è stato siglato a Roma tra le associazioni Italian Digital Revolution e Fare Calabria, il sodalizio che opera senza fini di lucro per promuovere la regione meridionale nel mondo attraverso la realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di iniziative tese a divulgare la cultura e lo sviluppo del territorio.

A sottoscrivere l’intesa, che punta anche alla condivisione di esperienze nel campo della formazione e del turismo digitale, i presidenti di Aidr, Mauro Nicastri, e di Fare Calabria, Luigi Salsini.

L’accordo prevede tra l’altro la partnership nello sviluppo di strategie digitali applicate a un mercato globale in costante evoluzione e l’organizzazione congiunta di eventi e giornate di studio su tematiche socio-educative avvantaggiandosi delle reciproche competenze delle due associazioni anche in campo ICT.

“È una collaborazione che nasce dalla volontà di entrambe le parti di continuare a diffondere la cultura calabrese – afferma Mauro Nicastri – con l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle azioni grazie anche ai nostri canali web, come siti internet e social, che in questo caso devono costituire sempre più un punto di riferimento per i cittadini di una regione ricca di tradizioni. Dal canto nostro, siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida, consapevoli della necessità di lavorare insieme nel momento in cui sta avvenendo, a livello locale, una trasformazione di modelli economici che rendono indispensabile l’acquisizione e il consolidamento di conoscenze digitali”.

Del resto, sostiene Luigi Salsini, “internet e le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita. Per questo, metteremo in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per favorire la crescita della nostra terra”.