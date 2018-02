Lavoro nero a Villaggio Palumbo: controlli dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo operativo del Gruppo tutela lavoro di Napoli, insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro di Crotone e dei militari di Cotronei, Petilia Policastro, hanno effettuato dei controlli presso il Villaggio Palumbo contro il lavoro sommerso.

Sono state quattro, così, le imprese interessate, di cui due sono risultate irregolari. Per quanto riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro sono state denunciate due persone.

Controllati inoltre 9 lavoratori di cui tre risultati “in nero”; contestati 18 mila di euro di sanzioni amministrative; elevati 9 mila euro di ammende per violazioni penali; recuperati contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 500 euro e sospese due attività imprenditoriali.