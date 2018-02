Nuoto: conclusa Winter Season di Asi Calabria

Circa 350 atleti, dai 5 ai 60 anni, e oltre 700 presenze alla piscina “Poligiovino” di Catanzaro Lido, per la seconda e ultima tappa della Winter Season di Asi Calabria Nuoto.

"Una gara via l’altra che ha visto alternarsi in vasca dai Giovanissimi ai Master, impegnati nella conquista dei numerosi titoli in palio.

La classifica unica, - informa una nota - che rappresenta la somma di tutti punteggi ottenuti da tutti gli atleti della società, vede campione d’inverno Thrylos Nuoto con 1558 punti. La stessa Thrylos chiude sul gradino più alto del podio anche la classifica di categoria con 1478 punti. Una conferma visto che già lo scorso hanno si classificò prima con 1218 punti. Seconda la Olimpo Blu con 1377 punti e, ultima a salire sul podio, Fondazione Marino con 1245 punti. Seguono Pianeta Sport (1187), Sporting Club Ardore (1012), la reggina Andrea Maria Nuoto (658), Akheilos Nuoto (353), Sporting Club Calabria (324), Hipponion Nuoto (269), Gymnasium M.C.F Cittanova (235), Swim Gym Kaulon (117), Nettuno Piscina Stella Maris (65).

Un clima di grande festa che mette assieme numerose società sportive, affiliate Asi, provenienti da tutta la Calabria. Presenti tutte le società da molti da anni all’interno del circuito.

Le famiglie dei piccoli e grandi nuotatori, eccezionale cornice di una giornata appassionante che ha coinvolto ed emozionato, dai concitati momenti di gara alle attese premiazioni.

Una competizione importante, soprattutto per i più piccoli che finalizzano il lavoro svolto in sede di allenamento con un approccio di condivisione ed aggregazione, che vede i singoli atleti impegnati a raggiungere i risultati personali ma, anche, a portare a casa punti per la propria squadra.

Una macchina organizzativa ben collaudata per una manifestazione che registra grandi numeri e che continua a crescere. Il coordinamento di Giuseppe Gangemi, responsabile del settore nuoto Calabrese Asi, ha il merito, oltre di essere riuscito a creare una formula organizzativa vincente, anche di essersi circondato di un ottimo staff".

Prossimo appuntamenti il 25 marzo con la prima tappa primaverile dell’appuntamento Asi che si terrà al Parco Caserta di Reggio Calabria e dove si prevede la partecipazione di oltre 400 atleti.