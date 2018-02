Karate. Campionato Italiano Assoluto di Kata, Lo Iacono (Akc) vola in finale

Emanuel Lo Iacono

Dopo le qualificazioni avvenute circa tre settimane fa è arrivato il momento per Emanuel Lo Iacono di volare verso il Centro Olimpico federale di Ostia Lido per disputare la Finale nazionale del Campionato Italiano Assoluto di Kata.

Non nuovo a questa esperienza, che lo ha visto protagonista già l’anno scorso nei Junior, il pupillo dell’Accademia Karate Crotone è ora proiettato nella massima competizione della specialità in cui figurano le eccellenze italiane.

Gli ultimi ritocchi tattico-tecnici sotto la sapiente guida del Responsabile Attività Agonistica, il maestro Rosario Stefanizzi, e del responsabile settore Kata M° Luigi Galea, hanno plasmato il giovane crotoniate per sopportare questa ennesima prova.

“Saranno solo in tre a rappresentare la Calabria – da sapere il maestro Enzo Migliarese, Dirigente dell’AKC e Commissario Tecnico Regionale - in questa doppia veste è doveroso da parte mia, oltre esprimere a Emanuel un grazie per essere sempre pronto come Atleta a difendere i nostri colori”.

Migliarese si congratula anche con gli altri due finalisti, Manuel Lestingi dell’ASD Accademia Karate Lamezia e Sara Sgromo dell’ASD Karate Curinga.

Venerdì 23 febbraio, dalle 19 alle 21.30, gli atleti si ritroveranno presso il Pala Pellicone di Ostia Lido per le operazioni di controllo mentre le competizioni avranno inizio alle 9 di sabato.