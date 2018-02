In fiamme un’autovettura a Cortale, intervento dei vigili

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:45 circa, in via Senatore Todaro nel comune di Cortale per l’incendio di un’autovettura.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Girifalco ha evitato il propagarsi dell'incendio all'intera Fiat Seicento, limitando i danni al solo vano motore. Sono in corso accertamenti sull'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.