Reggio, svolta la riunione di Sportello dei Consumatori: al centro bonus gas e luce

Si è riunita la segreteria di Sportello Consumatori, sito in via del Salvatore n. 9, per discutere la precaria condizione economica in cui versa il Paese, condizione economica che coinvolge inevitabilmente le famiglie italiane che spesso non riescono ad ottemperare al pagamento delle utenze domestiche di luce e gas.

A tale scopo lo sportello consumatori vuole informare i cittadini di “poter usufruire dei bonus elettrico e di quello del gas. Infatti in base ad alcune statistiche pare che siano circa 2 milioni le famiglie che potrebbero risparmiare e che a causa di scarsa informazione e di iter burocratici complessi non si trovano nelle condizioni di poterlo fare”.

Pertanto tutte le associazioni dei consumatori si stanno attivando attraverso la richiesta di informazioni istituzionali più chiare e l’innalzamento della soglia Isee (da 8.107 a 11.000 euro), che è la condizione basilare per poter accedere a tali bonus.