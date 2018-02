Primafila. Giobbe Covatta racconta l’inferno con la Divina Commediola

Giobbe Covatta

“Primafila”, la rassegna di Teatro e Musica organizzata dall’Associazione Culturale “Novecento Teatri”, con a capo la presidentessa Luisa Giannotti, per la direzione artistica di Benedetto Castriota, si sposterà il 23 febbraio con inizio alle 21,30, all’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano Calabro.

In scena, Giobbe Govatta con “La Divina Commediola” commento in versione comica de “l'Inferno” tratto dalla Divina Commedia, in cui l’attore napoletano ci leggerà la sua interpretazione della grande opera totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli dell’eclettico attore i temi sono seri e spesso drammatici.

Sarà come un viaggio virtuale in Africa, il paese che ama. L’Africa immensa, affamata e povera, preda di colonialisti e dittatori in eterna guerra, pronti a spartirsi la ricchezza che la terra ancora offre.

Racconterà episodi vissuti con sua moglie in terra d’Africa dove più volte hanno soggiornato per lunghi periodi per girare documentari, tra difficoltà reali di aerei a manovella (così li chiama), villaggi isolati, e strade impraticabili, savana, in un territorio immenso e misterioso.

Un inferno, per noi che viviamo comodi, condiviso con i tanti bambini che li hanno sempre accolti festosi. Alcuni li hanno anche adottati. Mal d’Africa, si dice. E’ la magia che colpisce chi visita le terre africane. Chi va, vuole sempre tornare, non per cercare l’inferno ma il paradiso.