La scrittrice Simonetta Hornby ospite del Museo Limen

Dopo Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio oggi pomeriggio, Simonetta Agnello Hornby, palermitana di origini ma da tempo residente a Londra, avvocato e scrittrice di fama internazionale, autrice di numerosi best seller venduti in milioni di copie in tutto il mondo, ed anche sostenitrice dei temi dell’uguaglianza e delle pari opportunità per i soggetti deboli dalla società, ha visitato il Museo Lìmen della Camera di Commercio di Vibo Valentia accompagnata dal Direttore Donatella Romeo.

Notevole è stato il suo interesse per le opere esposte, curiosità per autori e tecniche, manifestando apprezzamento per un’esposizione d’arte contemporanea così ricca e pregevole e per la sua contestualizzazione proprio nella sede della Camera di Commercio, trasformata così in un vero e proprio Museo, attrattivo e accogliente, aperto alle istanze sociali e culturali del territorio.

Compiaciuto il presidente dell’Ente Michele Lico che ha espresso: “con la sua sensibilità, la sua cultura, la sua ampia visione, ha colto il senso di un Museo dinamico e aperto alla collettività, per lanciare, attraverso le arti visive, così come lei fa con la letteratura, messaggi positivi e di speranza, di elevazione umana e sociale, possibile per tutti, oltre ogni diversità”.