Reggio, siglato l’accordo istituzionale per i “pendolari della salute”

Questi i presenti all’incontro di Palazzo Alvaro incentrato sui ‘ pendolari della salute’. La discussione è stata aperta dall'intervento del sindaco che ha focalizzato l'attenzione sulle problematiche relative a quei cittadini, sofferenti per serie patologie , che, oltre al duro calvario delle cure, talvolta salvavita, sono costretti ad affrontare anche le spese del traghettamento alla volta della Sicilia che, per molti, non sono facilmente sostenibili.

L'appello del sindaco è stato condiviso da tutti i partecipanti che nei loro interventi hanno anche loro sottolineato l'esigenza di risolvere il problema in una logica sinergica tra le due città metropolitane di Reggio e Messina, che vada nella direzione di dare risposte concrete a necessità come quelle degli ammalati cronici che hanno bisogno di essere supportati in queste che sono evidenti difficoltà.