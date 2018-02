Ritorna libero ex ergastolano. Accolta la richiesta dei difensori

È tornato libero, Santo Barreca, 59enne ex ergastolano già condannato per omicidio, estorsione aggravata, associazione per delinquere, danneggiamento, violazioni della legge sulle armi e gli esplosivi, ritenuto affiliato all’omonima cosca di Reggio Calabria.

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha infatti accolto l’istanza presentata dai legali di Barreca e ha quindi revocato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni.

L’uomo ritorna libero dopo 26 anni di reclusione e dopo qualche anno passato al regime del 41 bis. Ma, come reso noto dagli avvocati, il 59enne è riuscito prima a diplomarsi, poi a laurearsi all’università di Perugia.

Al momento Barreca ha trovato un lavoro stabile in una azienda nella provincia di Roma, dove è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.