Agrinsieme Calabria, Podella è il nuovo presidente

Nicodemo Podella

È Nicodemo Podella il nuovo coordinatore di Agrinsieme Calabria. Il presidente dellaCia è stato eletto lunedì 19 febbraio e ha posto al centro dell’attenzione lo sviluppo del settore agroalimentare calabrese, con filiere più forti, più rappresentative e più bilanciate a tutela del reddito delle imprese agricole.

Podella subentra ad Alberto Statti, Presidente di Confagricoltura, che ha coordinato Agrinsieme negli ultimi tre anni. Nel passaggio di consegne, tutti hanno posto l’accento sulla grande forza che in questi anni, l'aggregazione delle rappresentanze di settore fra Cia, Confagricoltura, Copagri e l'Alleanza Cooperative Agroalimentari, ha saputo dispiegare anche in Calabria, rimarcando all’unisono che Agrinsieme, è una realtà che rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60 per cento del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata e oltre 800.000 persone occupate nelle imprese rappresentate dalle quattro confederazioni, oltre che il 35 per cento del fatturato agroalimentare italiano.

Le prossime sfide saranno quelle che riguarderanno la competitività, l’internazionalizzazione del sistema agricolo regionale, il rafforzamento in Calabria della cooperazione. Ed Agrinsieme è stata decisiva anche sul piano nazionale, come dimenticare ad esempio l’eliminazione dell'Imu agricola o l’impegno per restituire alla ricerca ed alla scienza il ruolo che le spetta per garantire salubrità e sanità ai prodotti agricoli, senza cedere alle facili strumentalizzazioni e ai facili proclami ambientalisti”.