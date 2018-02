Biblioteca provinciale allagata, sopralluogo del presidente Bruno. “Nessun allarme”

Ha provocato seri danni e la distruzione di parte del patrimonio librario, la rottura improvvisa di una tubazione che ha provocato l'allagamento di oltre 300 metri quadri dell'edificio che ospita il liceo classico Galluppi di Catanzaro.

Ad essere interessati, infatti, sono stati i locali che ospitano la biblioteca provinciale e l'auditorium della scuola. In una stanza posta nel seminterrato l'acqua ha raggiunto circa un metro di altezza.

Ieri sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che hanno usato motopompe e pompe di aspirazione. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Provincia di Catanzaro, che ha preservato da danni ingenti sia la prestigiosa biblioteca provinciale “B. Chimirri” che il prezioso patrimonio librario ospitato nei locali del liceo classico “Galluppi”.

La situazione è sotto controllo sia dal punto di vista tecnico che della sicurezza dei luoghi: sono state avviate prontamente tutte le procedure necessarie al ripristino della pavimentazione della biblioteca e al recupero dei volumi intaccati dall’acqua.

È quanto conferma il della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, accompagnato dal dirigente del Settore Edilizia scolastica architetto Pantaleone Narciso, e dalla dirigente scolastica del liceo classico professoressa Elena De Filippis questa mattina ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto della situazione.

“Nessun allarme, e nessuna emergenza. Il tempestivo intervento dei tecnici provinciali e dei Vigili del fuoco che ringrazio per l’intervento immediato e la preziosa collaborazione, hanno consentito di contenere le criticità e permettere agli studenti di non avere conseguenze nell’attività formativa – ha spiegato il presidente Bruno - abbiamo già dato incarico ad una ditta di riparare il danno cagionato dalla rottura della tubazione. Così come i ragazzi del Servizio civile e i lavoratori ex percettori di mobilità in deroga che prestano servizio nei ranghi dell’Amministrazione, sono stati già dirottati nei locali della biblioteca per recuperare i libri bagnati. Per questo voglio ringraziare la dirigente Rosetta Alberto, che coordina l’intervento, ma anche i tecnici, la dirigente scolastica, i docenti e gli studenti che si sono interessati”.

L’acqua fuoriuscita è stata completamente aspirata così come è stato sistemato l’impianto idrico tanto che il servizio viene erogato regolarmente nei locali del liceo. Il presidente Bruno ha voluto verificare personalmente le condizioni dei locali interessati dall’allagamento, assicurando anche la pronta richiesta di intervento di esperti per il recupero dei libri rimasti intaccati dall’acqua.