Workshop Arpacal sulla Radioprotezione a Cosenza

Le novità tecnologiche introdotte oggi sia nel campo sanitario e sia industriale lasciano una serie di dubbi sull'applicazione della legislazione in vigore in tema di radiazioni ionizzanti. Non a caso vengono emanate periodicamente Raccomandazioni del Ministero della Salute per l'impiego di nuova tecnologia in campo medico e Norme Tecniche Nazionali in campo industriale.

Per questo motivo l’Arpacal ha promosso un workshop dedicato al tema della radioprotezione dal titolo “L’attività degli Enti di vigilanza e Controllo sulle fonti radiogene e gli esperti qualificati”, che si terrà giovedì 22 febbraio, alle 15 nella sede di Castrolibero del Dipartimento provinciale di Cosenza dell’Arpacal.

Il workshop - organizzato con la collaborazione del dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Cosenza ed il patrocinio dell’Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP), e l’Associazione nazionale Professionale degli Esperti Qualificati in radioprotezione (ANPEQ) - si propone di mettere a confronto l'attività di vigilanza e controllo condotto dagli Enti istituzionali con gli Esperti Qualificati addetti alla Sorveglianza Fisica della radioprotezione e possibilmente con i detentori delle apparecchiature.

L'obiettivo comune è quello di far in modo che gli organi di vigilanza e controllo riescano a definire delle procedure operative condivise sia dagli addetti alla conduzione delle attività che comportano l'impiego di sorgenti radiogene, sia dagli addetti alla Sorveglianza Fisica per conto del datore di lavoro.