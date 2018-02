In fiamme abitazione all’ottavo piano. In salvo due persone e anche i gattini

Solo molta paura per i due abitanti dell’appartamento andato in fiamme lo scorso 18 febbraio a Cosenza. La casa, all’ottavo piano di un edificio in via Lupia, era abitato dalla coppia poi evacuata in piena sicurezza insieme a loro due gatti e due micini.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha infatti permesso di sgomberare l'edificio e spegnere rapidamente il rogo . Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei pompieri, tra cui una autoscala e una decina di uomini.