Criminalità: controlli e servizi specifici a Catona e ad Arghillà

In questi ultimi due giorni, la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha effettuato controlli alla circolazione ed accertamenti presso i quartieri periferici di Catona e di Arghillà, in sinergia operativa di personale della Polizia.

Sono stati sottoposti a controllo 423 veicoli e 186 persone di cui 35 pregiudicate, effettuati 28 posti di controllo e numerosi servizi di vigilanza dinamica che, grazie al sistema Mercurio, hanno consentito di analizzare in tempo reale numerose targhe di veicoli in transito; elevate 19 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, 6 delle quali hanno comportato la sanzione accessoria del ritiro di documenti, 4 il fermo amministrativo e 3 il sequestro amministrativo.

Inoltre, sono state effettuate diverse perquisizioni personali, veicolari e domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e droga.