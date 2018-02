Crotone: incontro sul brigantaggio al Liceo Classico

Si è tenuto ieri, nell'Aula Magna del Liceo Classico Pitagora di Crotone, un incontro in collaborazione con l'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano sulla tematica del “brigantaggio” che ha visto protagonisti Cristian Palmieri, Commissario straordinario del Comitato provinciale di Crotone dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano e Giuseppe Ferraro, Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino autore del libro “Il prefetto e i briganti La Calabria e l'unificazione italiana (1861-1865)” . Ha partecipato all'evento il Vice-sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Crotone la Antonella Cosentino.

Attraverso un racconto preciso e puntuale da parte dei due esperti su uno dei periodi storici più difficili del Meridione d'Italia, l'evento ha visto la presenza di una rappresentanza delle classi quarte e rientra nell'ambito delle attività programmate nel progetto d'istituto “Classicamente Kr-eativi”a cura delle professoresse Barbieri e Ripolo che mira ad ampliare l'offerta formativa della Scuola attraverso incontri con qualificati e importanti autori.