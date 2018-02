Football americano, partita col fiato sospeso ma gli Achei ne escono vittoriosi

E’ iniziato nel migliore dei modi il campionato 2018 della Mida Achei Crotone, una vittoria che sembrava netta è diventata sofferta costringendo gli atleti Crotonesi a mettere in campo la giusta determinazione per portare a casa il risultato.Vanno per primi a segno i Black Tide che chiudono il drive iniziale con una corsa del qb Megna, punto addizionale e 7 a 0.

Ripartono gli Achei che grazie alle ricezioni di Persico e alle corse di Brugnano si fanno tutto il campo fino alla segnatura di Persico imbeccato in end zone da Herman Falbo, 7 a 7 con la trasformazione di Milano. Sul successivo drive degli avversari è la difesa Crotonese che diventa protagonista, Arturo Falbo in blitz placca il qb Megna e lo costringe a perdere palla che viene ricoperta da Giacomo Gagliardi che riconsegna palla al suo attacco sulle 10 yards avversarie.

Nessun problema per Anthony Brugnano che con un dive centrale consegna il vantaggio alla propria squadra con il td del 13 a 7. Catanzaro riparte dalle 20 yards ma il lancio del qb viene ben presto intercettato dalla difesa Crotonese con Sestito che riconsegna nuovamente palla al proprio attacco in posizione favorevole. E l’attacco Crotonese non fallisce, nuova connection aerea tra Falbo e Persico e nuova segnatura su uno schema fly concluso in end zone,

Alla ripresa nel 2° quarto l’attacco Acheo fa 19 a 7. un po' di confusione e complice la perdita di yards per un fumble ricoperto si ritrova a giocare in prossimità della propria end zone col risultato di un tentativo di punt con uno snap troppo lungo che esce dal fondo campo e regala due punti per la safety agli avversari, 19 a 9. I Black Tide mettono a segno una serie di guadagni con degli screen centrali a cui gli Achei tardano a prendere le misure ma senza concretizzare alcuna segnatura ma prima della fine del quarto c’è ancora tempo per un intercetto di Fofò De gennaro che blocca il tentativo di Catanzaro di riavvicinarsi.

Alla ripresa gli Achei imbastiscono una serie di buoni guadagni, vanificati però da altrettanti falli, ma ci pensa Persico a risolvere la situazione con una bella ricezione di oltre 70 yards e con il suo terzo td per il 25 a 9. A questo punto assistiamo a un calo di tensione degli Achei che, complice forse il vantaggio acquisito, lasciano spazio alla formazione avversaria che accorcia dopo un lungo drive il punteggio con Megna, 25 a 16.

E di nuovo i Black Tides vanno a segno, dopo che una serie di falli commessi dagli Achei hanno loro permesso una ottima posizione di campo, palla sulla linea di una yards e tentativo di qb sneak a segno per il 25 a 23. Il drive seguente degli Achei non trova spazio e si risolve in un punto errato che consegna palla ai Black Tides sulle 30 degli Achei.

Posizione molto scomoda per la difesa e Catanzaro che con una ricezione molto fortunosa si avvicina e riparte dalle 10 yards per poi arrivare a 1 sola yard dalla meta. I tentativi di qb sneaks vengono fermati per ben 3 volte dagli Achei prima che uno snap lungo mal controllato diventi un lancio in end zone ricevuto. E a questo punto i Black Tides passano in vantaggio 30 a 25. Ma mancano ancora 180 secondi alla fine e gli Achei hanno davanti 75 yards.

Dieci yards di guadagno su corsa di Falbo ma poi quarto e 10, è l’ultimo tentativo per riportarsi in partita, lancio di Herman Falbo che seppur pressato da due avversari riesce a servire Persico che riceve e guadagna circa 40 yards e consegna palla ai suoi compagni a 10 yards dalla segnatura. A questo punto gli Achei non sbagliano più e si riportano in vantaggio con un lancio ricevuto da Fofò De Gennaro per il 31 a 30 che diventa 33 a 30 con la trasformazione da 2 messa a segno da Falbo con una qb sneak di forza.

Ancora 50 secondi ma nulla da fare per i Black Tides che chiudono un paio di primi down ma rimangono a metà campo al fischio finale.E’ la fine di una partita spettacolare che gli Achei sono riusciti ad aggiudicarsi non perdendo la fiducia nelle proprie possibilità malgrado le vicende che avevano permesso ai Black Tides, che hanno dimostrato come al solito di essere una squadra con la quale è assolutamente vietato allentare l’attenzione, di riportarsi in vantaggio.

Una partita che ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine nella migliore tradizione del derby Calabrese. In casa Crotonese ottime le prestazioni del qb Falbo (14 su 24 e 225 yards) ma anche di Antony Brugnano che si aggiudica il trofeo Mvp offerto da Sneakers Republic e naturalmente di Persico (10 ricezioni per 190 yards) oltre che della difesa con Fofò De Gennaro in evidenza con 9 placcaggi ma anche Arturo Falbo (8,5 placcaggi) e Perri, Nebbioso e Gagliardi (5 placcaggi).