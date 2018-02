Reggio, Pari opportunità: “gender a scuola, ingiustificato allarmismo”

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria intende affermare con forza e determinazione il proprio dissenso per la presenza del “Bus della libertà” e, più in generale, della manifestazione ideata da Generazione Famiglia e Citizengo.

Una campagna intollerante e di ingiustificato allarmismo sull’educazione nelle scuole, ai sentimenti, alla sessualità e sulla “ideologia gender”.

“Siamo convinte - dice la presidente Michela Calabrò - che diffondere messaggi falsi e fuorvianti è un atto altamente discriminatorio e irresponsabile. In un momento come questo, in cui l'odio e le discriminazioni indossano la maschera della libertà di espressione”.